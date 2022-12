Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe MAE anunta finalizarea procesului de desfasurare a Consulatelor itinerante mobile pentru anul 2022. Astfel, pe parcursul acestui an, s au desfasurat 151 de consulate itinerante mobile in 26 de state Argentina, Australia, Austria, Belgia, Brazilia, Canada, Chile, Cipru,…

- Croația – Maroc este meciul in urma caruia se va decide medaliata cu bronz la Campionatul Mondial de fotbal din Qatar. Partida incepe la ora 17:00 și va fi transmisa in direct pe TVR 1. Cele doua echipe au mai jucat impreuna la actuala ediție a Mondialului din Qatar, in faza grupelor, și au terminat…

- Selectionata Marocului s-a calificat in premiera in sferturile de finala ale unui campionat mondial, dupa ce a invins echipa Spaniei cu 3-0 la loviturile de departajare, marti seara, pe Education City Stadium din Doha, intr-un meci din optimi incheiat cu 0-0 dupa prelungiri.

- Jucatorul de tenis roman Filip Cristian Jianu (21 ani, 301 ATP) s-a calificat in optimile de finala ale turneului challenger de la Yokkaichi (Japonia), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 53.120 de dolari. Romanul a beneficiat de abandonul adversarului, sud-coreeanul Duckhee…

- Romanul Gabriel Burtanete s-a calificat, luni, in finalele de la individual compus si sarituri la Campionatele Mondiale de gimnastica artistica de la Liverpool. In calificarile de la individual compus, Gabriel Burtanete a incheiat pe locul 23, cu 79,798 puncte, iar la sarituri a avut a treia medie,…

- Luptatorul de stil greco-roman Alexandrin Guțu s-a calificat in finala Campionatului Mondial Under 23, care se disputa in Spania. El a trecut de indianul Sajan, kazahul Rassul Zhunis și ucraineanul Dmytro Vasetskyi.

- Tenismanul britanic Andy Murray (48 ATP) s-a calificat joi in sferturile de finala ale turneului ATP 250 de la Gijon (Spania), dotat cu premii totale de 612.000 de dolari, dupa ce a trecut in optimi, in trei seturi, 2-6, 7-5, 7-6 (7/3) de argentinianul Pedro Cachin (61 ATP), anunța Agerpres.…

- In perioada 22-23 septembrie 2022 a avut loc la București UNELM Fest 2022 – Summitul Internațional al Experților in Legislația Muncii. Acest veritabil festival al relațiilor de munca se afla la a 10 a ediție și a reunit experții in legislația muncii din Romania, Italia, Spania, Canada, Japonia, Coreea…