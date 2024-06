Stiri pe aceeasi tema

- 8 iunie 2024: COD GALBEN și PORTOCALIU de CANICULA in Alba și alte județe din țara, pana marți dimineața. Temperaturile maxime ajung la 37 de grade Celsius 8 iunie 2024: COD GALBEN și PORTOCALIU de CANICULA in Alba și alte județe din țara, pana marți dimineața. Temperaturile maxime ajung la 37 de grade…

- Dupa ultimele evenimente meteorologice, Romania va intraq sub auspiciile unor modificari termice extreme. AAșa se face ca astazi, avem parte de un nou cod portocaliu de canicula in Romania, și se anunța temperaturi deosebit de ridicate, in noua alerta emisa de ANM. Astazi Cod portocaliu de canicula…

- Dupa o racire semnificativa a vremii, meteorologii prognozeaza chiar 28 de grade Celsius dupa data de 15 mai. Va ploua mult in zilele de 9 și 10 mai, conform prognozei meteo pentru urmatoarele doua saptamani. BANAT Vremea va fi calda in primele doua zile (6 și 7 mai), cu o medie a valorilor termice…

- Furtuna Renata a ajuns in Romania. Dupa doua saptamani cu temperaturi record au aparut primele atenționari de ploi, vijelii și furtuni cu descarcari electrice in nordul, centru și vestul țarii. A fost emis cod galben de inundații pentru rauri din șase județe, in timp ce jumatate de țara este sub alerte…

- Vremea se schimba radical. Furtuna Renata va lovi Romania. Temperaturile surprinzatoare, cu 15 – 17 grade mai mari decat in mod normal, sunt inceputul unei veri extreme, spun meteorologii. Ne asteapta un dus rece, adus din nordul Europei de furtuna Renata. „Canicula de aprilie a adus temperaturi neobisnuit…

- In acest weekend un nou val de caldura lovește Europa! Luni sunt așteptate maxime de 32 de grade Celsius.Se anunța temperaturi cu 8 - 10 grade peste medie pentru aceasta perioada a anului. Inregistrand cel mai calduros inceput de aprilie din istorie, continentul este sub influența unei „cupole de caldura”,…

- Un nou val de aer fierbinte va acoperi tara și azi. Meterologii se asteapta la noi recorduri de temperatura. Soarele va incinge atmosfera peste asteptari. Va fi o zi total atipica, in comparatie cu cea de anul trecut, cand in Romania a fost cod rosu de viscol si ninsori.

- Urmeaza, probabil, cel mai calduros weekend de martie din ultimii 72 de ani in Romania. Meteorologii anunța temperaturi de pana la 29 de grade la acest final de saptamana in unele zone ale țarii.