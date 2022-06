Stiri pe aceeasi tema

- Toata lumea se pregatește sa faca dulcețuri cu fructele de sezon. Astazi va vom prezenta rețeta de dulceața de caise. Este o delicatesa pe care o puteți pastra foarte bine și peste iarna. Nu aveți nevoie de multe ingrediente, iar modul de preparare este unul simplu.

- Un desert ca pe vremea bunicii este reprezentat de cornulețele cu untura și smantana. Incearca macar o data rețeta aceasta și vei realiza ca iși dorești sa repeți experiența. Fii atent la fiecare pas și vei obține cele mai bune cornulețe pe care le-ai gustat vreodata!

- Poate nu iți suna bine sau familiar la inceput, insa te asiguram ca aceasta rețeta este cat se poate de delicioasa. Odata ce o vei incerca, nu te vei mai dezlipi de ea! Omleta cu mere este un preparat savuros, care poate fi servit atat la pranz, ca desert, cat și la micul dejun. Iata cum sa o prepari!

- La mare cautare in aceasta perioada, cartofii noi pot fi preparati ca garnitura, dar si in diferite modalitati; fierti, prajiti sau la cuptor. Daca alegeti sa ii fierbeti, e indicat sa ii scurgeti de apa in care au fiert si sa ii lasati la limpezit in apa rece. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta…

- Daca vrei sa te racorești in zilele calde de vara, atunci e timpul pentru o inghețata. Daca e sanatoasa și nu are pic de zahar, atunci e și mai bine. Va prezentam o rețeta simpla de inghețata de casa delicioasa. Dulce, dar fara zahar, inghețata cu care va veți surprinde toata familia, și care va fi…

- Un aperitiv gustos care se prepara rapid este placinta cu ceapa. Reteta gustarii delicioase o regasim la regretatul gastronom Radu Anton Roman, in lucrarea “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia).

- Daca iți dorești un preparat de-a dreptul delicios, rețeta de piept de pui umplut cu șunca și cașcaval, la cuptor, este cea mai buna alegere și cu siguranța nu vei da greș. Iata care sunt ingredientele de care ai nevoie pentru a-l prepara!

- Ingrediente: 300 g cartofi; 200 g ciuperci; 30 g orez; 1 ceapa mare; 50 g faina de grau; marar; patrunjel; ulei de floarea-soarelui; sare; piper; boia dulce (optional). Preparare: Se fierb separat orezul si cartofii in apa cu sare, timp de 20-30 de minute. Intre timp, se taie ceapa si ciupercile marunt…