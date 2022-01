Stiri pe aceeasi tema

- Lumea s-a temut de ce este mai rau atunci cand, la sfarsitul lunii noiembrie, a aparut o noua varianta de coronavirus, care a facut ravagii in Africa de Sud intr-un ritm nemaiintalnit pana acum in pand

- Lumea s-a temut de ce este mai rau atunci cand, la sfarșitul lunii noiembrie, a aparut o noua varianta de coronavirus, care a facut ravagii in Africa de Sud intr-un ritm nemaiintalnit pana acum in pandemie. Dar, doua luni mai tarziu, cu Omicron dominand o mare parte a globului, povestea s-a schimbat.…

- Specialistii OMS "considera ca vaccinuri impotriva COVID-19 care sa aiba un impact ridicat in ceea ce priveste transmiterea si prevenirea infectiei, in plus fata de prevenirea formelor severe de boala si a deceselor, sunt necesare si trebuie dezvoltate".Dupa sase saptamani de la identificarea sa in…

- Bilanț PARȚIAL 21 decembrie| 826 de noi cazuri COVID și 66 decese raportate in Romania, in ultimele 24 de ore Bilanț PARȚIAL 21 decembrie| 826 de noi cazuri COVID și 66 decese raportate in Romania, in ultimele 24 de ore Conform datelor existente la nivelul CNCCI, la data de 21 decembrie 2021, ora 10.00,…

- In Israel a inceput al cincilea val al pandemiei de COVID 19, provocat de varianta foarte contagioasa Omicron a coronavirusului, a declarat duminica, 19 decembrie, premierul Naftali Bennett, transmite Reuters.Intr un mesaj televizat, Bennett a spus ca Israelul a reusit sa castige timp prin adoptarea…

- Omicron ar putea reprezenta sfarșitul pandemiei. Medicul este de parere ca noua tulpina Omicron ar putea sa insemne sfarșitul pandemiei dar nu și disparitia acestui virus.Acesta a declarat ca ‘’din datele stiintifice pe care le avem pana acum, tulpina Omicron are transmisibilitate mult mai mare decat…

- Un nou val al pandemiei de COVID va lovi Romania, cel mai probbail, la inceputul anului 2022, intrucat romanii se comporta ”ca si cand si-ar dori sa se infecteze”, pentru ca nu poarta masca si nu se vaccineaza, a avertizat, vineri, presedintele Comisiei de sanatate a Senatului, Adrian Streinu Cercel,…

- Șeful Pfizer, doctorul Albert Bourla a declarat ca oamenii vor trebui sa fie vaccinați anual impotriva Covid-19, pentru a menține „un nivel foarte inalt de protecție”, conform BBC. Directorul executiv al Pfizer a vorbit cu BBC inaintea apariției variantei Omicron, mai intai identificata in Africa de…