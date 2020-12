Omenirea se pregăteşte pentru un Crăciun insolit Omenirea se pregateste sa celebreze intr-o maniera neobisnuita sarbatorile de sfarsit de an - regina Elisabeta a II-a va fi privata de prezenta familiei sale, germanii de traditionalul lor vin fiert si elvetienii de cantarile liturgice - din cauza pandemiei de COVID-19, Citeste articolul mai departe pe publika.md…

Sursa articol si foto: publika.md

Stiri pe aceeasi tema

- Patriarhul Bisericii Ortdoxe Romane, PF Daniel, afirma, in Pastorala de Craciun, ca omenirea, confruntata cu noul coronavirus, traverseaza o perioada grea. ”Si poporul roman este indoliat si intristat”, afirma PF Daniel, apreciind ca este mare nevoie de rugaciune, de solidaritate si ajutorare frateasca.…

- Prințul William și familia lui nu vor putea fi prezenți anul acesta la masa de Craciun organizata de regina Elisabeta a II-a , din cauza riscului infectarii cu coronavirus. Din cauza varstei inaintate a reginei, in varsta de 94 de ani, și a ducelui de Edinburgh, in varsta de 99 de ani, cei trei nepoți…

- Landurile germane au pledat marti pentru limitarea numarului de participanti la petrecerile de Craciun si Revelion la zece persoane provenite din mai multe gospodarii , informeaza AFP si dpa, potrivit AGERPRES. Copiii mai mici de 14 ani nu vor fi cu toate acestea luati in calcul in aplicarea…

- Sarmale cu orez salbatic La fel de delicioase, dar cu mai puține calorii, aceste sarmaluțe iți vor permite sa-ți compui un meniu tradițional de Sarbatori, fara a-ți compromite eforturile depuse pana acum pentru a te menține in forma, potrivit slabsaugras.ro Ingrediente necesare: un piept de pui fara…

- Del Rey a partajat online single-ul „Let Me Love You Like A Woman", primul de pe viitorul album „Chemtrails Over The Country Club". Initial, discul trebuia sa fie lansat in septembrie, insa aparitia lui a fost amanata din cauza pandemiei. „Pentru ca procesul de realizare a unui vinil dureaza 11 saptamani,…

- Coeficientul de infectare cu SARS-CoV-2 in Timișoara este de aproape 6 la mia de locuitori, iar primarul orașului, Dominic Fritz a anunțat, marți, intr-o conferința de presa, ca este puțin probabil sa se poata evita carantinarea orașului. „Scopul este sa salvam cat de multe vieți este posibil”. Dominic…

- Varza murata este unul dintre alimentele nelipsite de peste an in bucataria naționala, iar gospodinele o prepara in fiecare an, mai ales pentru a face sarmale. In traditia populara, varza se pune la murat intre Sfintul Dumitru si Sfintul Andrei, iar modul de a o pregati este diferit, de la zona la zona.…

- Personajele Lady Di (Emma Corrin) si Margaret Thatcher (Gillian Anderson) sunt principalele noutati ale sezonului 4 al serialului "The Crown" la incheierea caruia Olivia Colman isi va lua adio de la rolul reginei Elisabeta a II-a isi ii va ceda locul actritei Imelda Staunton, relateaza EFE. …