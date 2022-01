Stiri pe aceeasi tema

- Un furnizor britanic de energie le-a recomandat clienților sa se ghemuiasca langa animalele lor de companie și sa faca exerciții pentru a reduce facturile la incalzire. Ulterior, compania și-a cerut scuze pentru sfaturile „prost judecate și inutile” trimise clienților, scrie CNN . Compania SSE, deținuta…

- Un furnizor britanic de energie a fost obligat sa isi ceara scuze dupa ce a sugerat clientilor sa isi stranga in brate animalele de companie sau sa manance ghimbir pentru a face economii la incalzire, transmite Bloomberg.

- Criza coronavirusului genereaza probleme politice și in Marea Britanie, unde premierul Boris Johnson este in centrul unui scandal, dupa difuzarea unei inregistrari video in care colaboratori apropiați fac glume pe seama unei presupuse petreceri de Craciun. Petrecerea ar fi fost organizata anul trecut,…

- Trei agentii de spionaj din Marea Britanie au incheiat un contract cu AWS, divizia de cloud computing a Amazon, pentru a gazdui materiale clasificate. Toae acestea in cadrul unui acord menit sa stimuleze utilizarea analizei de date si a inteligentei artificiale pentru spionaj, potrivit Financial Times.…

- Cea mai mare companie de taxiuri din Londra, Addison Lee Ltd., ofera un salariu de 5.000 de lire sterline (6.861 de dolari) pe luna, pentru un șofer. Scopul este sa recruteze soferi, in plina criza cu care se confrunta Marea Britanie, potrivit Bloomberg . Salariul este garantat pentru prima luna de…

