Stiri pe aceeasi tema

- Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer atrage atenția asupra nevoii urgente de prevenție și acces la tratament pentru cancerele in randul femeilor. In contextul Saptamanii Europene de Lupta impotriva Cancerului, Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer lanseaza o serie de materiale informative…

- Ordinul nr. 1648/2024 privind aprobarea Normelor de igiena pentru saloanele de infrumusetare si saloanele de tatuaj, piercing si implantare dermala, semnat de ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, si intrat in vigoare recent stabileste mai multe reguli in baza carora functioneaza saloanele de infrumusetare…

- Centrul de Oncologie OncoHelp Timișoara a achiziționat un echipament cu rezonanța magentica ultramodern, care va permite o diagnosticare precisa și precoce a mai multor patologii oncologice. Acest nou echipament va avea un impact pozitiv asupra intregului proces curativ, implicit asupra calitații vieții…

- Numarul cazurilor de cancer in randul tinerilor a crescut in ultimii ani, tendintele fiind ingrijoratoare la nivel mondial. Desi incidența cancerului gastric este in scadere pe tot globul, inclusiv in Europa, povara bolii este inca substanțiala și nu va disparea in viitorul apropiat. Universitatea de…

- Un test de sange pentru depistarea cancerului de colon a dat rezultate bune intr-un studiu publicat miercuri, si ar putea oferi un nou tip de screening pentru o cauza principala a deceselor cauzate de cancer, in contextul in care cancerul colorectal este a doua cauza principala de deces prin cancer…

- Ziua Internaționala a Sindromului Down, cea mai cunoscuta și frecventa trisomie, este marcata in fiecare an pe 21 martie. Cu aceasta ocazie, specialiștii in medicina materno-fetala pun accent pe screeningul precoce in sarcina. Dr. Ana Maria Vayna, medic primar obstetrica-ginecologie, specialist medicina…

- Depistarea cancerului de san cu ajutorul unui dispozitiv plasat in sutien este proiectul la care lucreaza un grup de cercetatori britanici. Depistarea cancerului va fi posibila cu ajutorul acestui dispozitiv capabil sa monitorizeze dezvoltarea unei tumori folosind un senzor plasat in sutien. Prin acest…

- O asociație dintr-o comuna din județul Alba a reușit sa sarbatoreasca Ziua Femeii intr-un mod special, care sa aduca o valoare adaugata in menținerea sanatații femeilor, prin organizarea a unei serii de evenimente de conștientizare și informare, respectiv un screening gratuit pentru depistarea cancerului…