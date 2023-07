Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Constanța au anunțat ca nu vor mai folosi brandul stațiunii Mamaia, dupa scandalul izbucnit in presa locala. Jurnaliștii au susținut ca ar fi fost vorba despre un contract de 16.000 de euro, deși putea fi descarcat de pe un site de profil cu mai puțin de 20 de euro. In plus, pentru…

- Primaria Constanța a facut public astazi, 14 iulie 2023, noul logo al stațiunii Mamaia, care, susțin cei care il critica pe Facebook seamana izbitor cu cel al unui resort de patru stele dar și cu al unui centru acvatic.

- Primaria Constanta a transmis vineri, printr-un comunicat de presa, ca incepand cu aceasta vara, statiunea Mamaia va fi reprezentata de o noua identitate de brand, conform news.ro.“Proiectul include, pe langa logo si slogan, care vor fi utilizate in mod oficial pentru a identifica destinatia, o strategie…

- Primaria Constanta a transmis vineri, printr-un comunicat de presa, ca incepand cu aceasta vara, statiunea Mamaia va fi reprezentata de o noua identitate de brand. “Proiectul include, pe langa logo si slogan, care vor fi utilizate in mod oficial pentru a identifica destinatia, o strategie de repozitionare…

- Ordinul Arhitecților din Romania participa, cu stand propriu, la Congresul Mondial al Arhitecților UIA de la Copenhaga, cu sprijinul Institutului Cultural Roman (ICR). “Institutul Cultural Roman susține prezența echipei ateliercetrei din Cluj-Napoca la Congresul Mondial al Arhitecților UIA de la Copenhaga,…

- Rețea de canalizare menajera, in localitațile Ohaba și Secașel. Proiectul a trecut de APM Alba Cetațenii din localitațile Ohaba și Secașel ar putea beneficia in curand de o rețea de canalizare menajera. Proiectul privind inființarea sistemului centralizat de canalizare, in lungime totala de peste 15,3…

- Agenția pentru Dezvoltare Regionala Vest lucreaza, in cadrul unui proiect la nivel european, prin intermediul caruia se dorește imbunatațirea implementarii politicilor de dezvoltare regionala in domeniul transformarii digitale și, prin urmare, sa contribuie la o Europa mai inteligenta Proiectul, BEST…

- Proiectul noului stadion si complex sportiv din Constanta avanseaza.A fost facut un nou pas important spre demolarea vechiului stadion. Primaria Constanta a primit raspuns de la Agentia pentru Protectia Mediului, prin care se mentioneaza ca nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului.…