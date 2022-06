Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman este destul de criticata in mediul online, iar vedeta este ținta gurilor rele. De aceasta data, Oana Roman nu s-a mai putut abține și l-a transmis un mesaj celor care o jignesc dupa diferite conturi false fara sa-și asume criticile pe care le ofera vedetei.

- Problema facturilor la electricitate și gaze este din ce in ce mai mare in ultima perioada. Toata lume se confrunta cu astfel de probleme in ultimul timp, iar Gheorghe Gheorghiu nu a fost nici el scutit. Acesta a stat in America pana acum 2-3 saptamani, insa facturile la consum l-au dat peste cap și…

- Omar Arnaout, mai pregatit ca niciodata sa iși intre in rolul de tata, la varsta de doar 21 de ani. Artistul se declara extrem de indragostit și a marturisit ca este pentru prima data cand iubește cu adevarat, astfel ca pana la aceasta varsta s-a axat foarte mult pe cariera. In exclusivitate pentru…

- Din ce in ce mai multe persoane cu varsta de peste 60 de ani iși creeaza conturi pe TikTok, una dintre cele mai populare rețele de socializare in randul adolescenților, pentru a sfida stereotipurile legate de varsta. Unii dintre ei au ajuns la un succes global: au milioane de urmaritori și caștiga sute…

- Dodo este din ce in ce mai activa in mediul online, astfel ca nu ezita și impartașește cu cei care o urmaresc și indragesc numeroase momente din viața ei. Ei bine insa, bineințeles, printre fani se numara și mai mulți rautacioși, astfel ca azi artista a fost ținta criticilor. Iata ce acuzații și reproșuri…

- Iulia Albu a luat-o in vizor pe Andreea Marin. Criticul de moda i-a analizat o apariție recenta și nu a avut cuvinte de lauda la adresa stilului ei vestimentar. In emisiunea „Poliția modei”, difuzata pe Antena Stars, cei doi prezentatori, Iulia Albu și Ovidiu Buta, specialiști in moda, au prezentat…

- Are 21 de ani acum și se bucura de succes atat in viața profesionala, cat și in viața personala. Omar Arnaout e cantareț consacrat acum, dar e și soț, s-a casatorit cu aleasa inimii lui. Despre viața lui de acum, tanarul a facut dezvaluiri intr-un interviu la Antena Stars. Avea doar 12 ani cand a urcat…

- Echipele de salvatori din Nicolaev lupta chiar in aceste momente pentru a scoate de sub daramaturi zeci de oameni din cladirea devastata de rachetele rusilor. 20 de oameni sunt in continuare dati disparuti. Va prezentam o corespondenta speciala din orasul