- Poliția din Satu Mare a fost sesizata, joi, prin apel la 112 ca barbatul este de negasit. Vineri dimineața, polițiștii l-au gasit pe medicul stomatolog decedat intr-o padure din localitatea Baba Novac, scrie ziarul local PresaSM. Familia barbatului in varsta de 40 de ani a sunat la poliție joi seara,…

- Actrita Amber Heard a declarat ca este extrem dezamagita de decizia Tribunalului din Fairfax, Virginia, in favoarea fostului ei sot, Johnny Depp, in procesul de defaimare intentat de acesta, scrie BBC.

- Un tanar de 17 ani din comuna bistriteana Rodna a fost preluat, duminica dimineata, de un elicopter SMURD, dupa ce s-a impuscat cu o arma de vanatoare a tatalui sau, potrivit ziarului local Bistrițeanul. Baiatul a sunat chiar el la 112 pentru a cere ajutor in jurul orei 08:30. La fata locului s-a deplasat…

- Dr. Tammam Youssef, cardio-chirurg pediatric, a reusit sa schimbe valva aortica cu una mecanica astfel incat sa nu mai fie necesar ca pacientul sa fie operat din nou, pentru ca exista un risc foarte mare, din cauza malformatiei pe care o are copilul, de rupere a inimii de fiecare data cand i se deschide…

- Un baiat din Romania in varsta de 14 ani a fost uitat intr-o parcare din Ungaria, in timp ce se intorcea cu familia de la o competiție din Italia. Intamplarea sa a fost povestita pe Facebook de autoritațile din Ungaria. Totul s-a intamplat, marți, in parcarea din zona Csengelei de pe autostrada M5.…

- Politistii au anuntat ca isi vor intensifica actiunile in mediul rural dupa ce sambata dimineata un tanar a murit la Zgribesti. Baiatul in varsta de 17 ani, fara permis de conducere, si-a pierdut viata in timp ce se afla la volanul unui tractor. “Accidentul a avut loc pe DJ 584, pe raza localitatii…

- Elma Aveiro, sora lui Cristiano Ronaldo, le-a multumit fanilor echipei Liverpool pentru gestul emotionant de la meciul cu Manchester United, informeaza dailymail.co.uk.

- Din cele peste 2,5 milioane de persoane care au fugit din calea razboiului din Ucraina, ajungand in Polonia, mai bine jumatate de milion s-au intors pana acum in țara lor. Multe dintre ele sunt femei care decid sa revina in Ucraina cu toate ca pericolul nu a trecut. Familia lasata in urma și ingrijorarile…