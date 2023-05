Stiri pe aceeasi tema

- In timpul incoronarii lui Charles al III-lea, sambata, toti britanicii vor fi chemati sa-i jure credinta suveranului. Antimonarhistii critica aceasta decizie si sustin ca „intr-o democratie, seful statului este cel care ar trebui sa jure credinta poporului si nu invers”.Biroul Arhiepiscopului de…

- Invitata in podcastul „Fain & Simplu” al lui Mihai Morar, Dana Nalbaru, care a cantat in trupa Hi-Q, a anunțat ca la 33 de ani s-a botezat. Totodata, ea a dezvaluit ce schimbari au aparut in viața ei, cum prieteni apropiați nu au mai ținut legatura cu ea. Dana Nalbaru, in varsta de 46 de ani, s-a botezat…

- Premierul Nicolae Ciuca s-a intalnit marți, la Palatul Victoria, cu Arhiepiscopul de Canterbury, Justin Welby.La intalnire a participat și ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, Andrew James Noble. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Premierul Nicolae Ciuca a discutat cu Arhiepiscopul de Canterbury, Justin Welby și cu ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, E.S. Andrew James Noble, despre razboiul din Ucraina și combaterea traficului de persoane.

- Biserica Angliei ia in considerare eliminarea secolelor de invatatura religioasa pentru a-i oferi lui Dumnezeu pronume neutre din punct de vedere al genului, scrie The New York Post, potrivit news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Sudanezii din sudul țarii așteapta sa-l intalneasca pe Papa Francisc spunand ca „ avem nevoie de pace”. Locuitorii din Juba și-au exprimat speranțele pentru pace in prima zi plina a vizitei Papei Francisc in sudul Sudanului. La Catedrala Sf. Tereza, mai multe mulțimi s-au adunat sambata (4 februarie)…

- Populația din Sudanul de Sud a sarbatorit vineri sosirea Papei Francisc, care a inceput un „pelerinaj al pacii”, a carui necesitate a fost subliniata de violențele care s-au soldat cu 27 de morți cu o zi inainte de sosirea sa. Papa Francisc a sosit vineri (3 februarie) in Sudanul de Sud pentru un „pelerinaj…