Olt: Un bărbat și-a luat viaţa după ce a primit factura de curent Un barbat din Slatina și-a luat viata dupa ce a primit factura de curent. Barbatul de 46 de ani și-a scris mesajul de adio chiar pe factura. Un barbat, in varsta de 46 de ani, din municipiul Slatina a fost gasit fara suflare in aceasta dimineata in apartamentul sau. Barbatul s-a spanzurat dupa ce a primit plicul in care era factura de la curent. Acesta locuia singur intr-o garsioniera. Ca mesaj de adio, acesta ar fi scris pe factura: „Ultima varianta, o moarte”. Se pare ca barbatul ar fi recurs la acest gest in urma cu cateva zile. Politistii au fost sesizati despre decesul barbatului de catre… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

