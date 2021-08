Olivia Rodrigo a lansat videoclipul piesei “Brutal”

Stiri pe aceeasi tema

- Lansare speciala la jumate de luna august pentru baieții care vin pentru a doua oara direct din cartierul Ferentari. Membrii trupei Ghetto Gang, adica Toto, Imre și Belea, cei trei tineri pasionați de muzica au intrat in viața cu dreptul și lanseaza un nou proiect Hood Famous (Rappin’on și Sprint) și…

- Trupa de romantic symphonic metal Raven’s Heart a lansat un nou videoclip, actul al doilea al poveștii de dragoste numita „Memories of a past romance”. Aceasta poveste inceputa cu un alt cover, dupa piesa „Close my eyes forever” a renumitei Lita Ford, se continua cu piesa „Bittersweet” a celor de la…

- Trupa de rock X Ambassadors a lansat noua piesa – “OKAY” si anunta albumul “THE BEAUTIFUL LIAR” pentru 24 septembrie. Aceasta este a doua melodie aparuta in 2 luni, “My Own Monster” si “OKAY” vor fi prezente pe noul proiect muzical. Melodia este despre cat de imprevizibila poate fi viata, dar intr-un…

- „Culture III”, al patrulea album de studio al trio-ului american de hip hop Migos, suprinde cu apariții neașteptate, de la Drake, Cardi B, Polo G, Future, Justin Bieber, Juice Wrld, Pop Smoke și YoungBoy Never Broke Again. Materialul vine dupa ”Culture II”, din 2018, fiind ca o concluzie a trilogiei…

- Ferrari a lansat prima sa colectie vestimentara, oferind fanilor marcii si supermasinilor sale o gama de haine contemporane, in cadrul unui eveniment organizat la fabrica din Maranello, transmite Reuters, conform news.ro. Lansarea marcheaza un pas major in noua strategie a marcii Ferrari,…

- Culture III este al patrulea album de studio al trio-ului american de hip hop Migos. Albumul prezinta apariții de la Drake, Cardi B, Polo G, Future, Justin Bieber, Juice Wrld, Pop Smoke și YoungBoy Never Broke Again. Materialul preceda albumului lor din 2018, Culture II, și servește drept concluzie…

- Cantareata si actrita Olivia Rodrigo a inregistrat cu albumul de debut, „Sour”, cea mai buna saptamana de vanzari de anul acesta in Statele Unite, conform news.ro „Sour” a debutat in fruntea topului Billboard 200, dupa ce a fost vandut in 295.000 de unitati in saptamana incheiata pe 27 mai,…