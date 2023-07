Olimpicii români la matematică, locul 4 în lume, după China, SUA și Coreea de Sud Elevii olimpici romani au obținut 5 medalii de aur și una de argint la Olimpiada Internaționala de Matematica (OIM) 2023 din Japonia, aducand Romania pe locul 1 in Europa și pe locul 4 in lume, dupa China, Statele Unite și Coreea de Sud. Rezultatele finale pe țari nu au fost incarcate de organizatori deocamdata pe site-ul oficial al competiției, imo-official.org. Ceremonia de inchidere va avea loc miercuri, 12 iulie, de la ora 15:00 – ora locala, urmand ca joi, 13 iulie, in prima parte a zilei, loturile sa plece in țarile lor, conform programului. Olimpicii romani au batut recordul de 194 de puncte… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

