- Oligarhul rus Mihail Fridman, care a fost sancționat de guvernul britanic și UE, a declarat pentru ziarul spaniol El Pais ca nu poate merge nicaieri din cauza acestor sancțiuni. Are conturile și cardurile de credit blocate și susține ca cei 2.500 de lire sterline pe luna care i-ar fi alocați sunt insuficienți…

- Armata rusa isi intensifica atacurile impotriva obiectivelor civile din Ucraina, avertizeaza reprezentantii Departamentului Apararii din SUA. „Vedem o crestere a loviturilor asupra infrastructurii civile, asupra tintelor civile“, a afirmat o inalta oficialitate americana de la Pentagon. In acelasi timp,…

- Premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, i-a indemnat pe liderii tarilor din Uniunea Europeana (UE), SUA si Regatul Unit sa se deplaseze in capitala Ucrainei in semn de solidaritate, informeaza joi dpa, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Viceprim-ministrul britanic si ministrul justitiei, Dominic Raab, a incercat sa apere pachetul de sanctiuni al Marii Britanii de criticile conform carora a fost mai slab si mai lent decat cel aplicat de Uniunea Europeana, relateaza Huffington Post. Ministrul Raab a spus ca va anunta in curand planurile…

- Statele Unite, Uniunea Europeana și Regatul Unit au convenit sambata sa instituie sancțiuni drastice impotriva sectorului financiar rusesc, inclusiv blocarea accesului la sistemul financiar global și, pentru prima data, restricții asupra bancii sale centrale, ca represalii pentru invazia Ucrainei. Sancțiuni…

- Președintele american Joe Biden a declarat, luni, ca exista o „unanimitate totala” cu liderii europeni in ceea ce privește concentarea de trupe rusești la granița cu Ucraina, informeaza BBC. Președintele Biden a susținut luni o videoconferința cu aliații europeni, in condițiile in care puterile occidentale…