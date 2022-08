Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat Florin Roman, PNL Alba: Legea redevențelor aduce peste 27 milioane de lei comunitaților locale Conform modificarilor pe care le-am adus la Codul Administrativ și urmare a redevențelor din exploatari de suprafața, pentru prima data in 30 de ani, am reușit descentralizarea resurselor financiare…

- Aripi catre lumea intreaga nu este doar un slogan pentru Aeroportul Internațional Craiova, ci devine de la o zi la alta o certitudine. Proiectele de dezvoltare și modernizare finalizate sau in curs de implementare pregatesc poarta de intrare aeriana in capitala Olteniei pentru o noua etapa: cea in care…

- Teatrul National "Marin Sorescu" din Craiova devine, intre 5 si 9 iulie, rampa de lansare pentru absolventii de regie ai universitatilor din Romania, odata cu cea de-a IV-a editie a Festivalului Tinerilor Regizori Theater Networking Talents (TNT). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Primaria Slobozia a inițiat o investiție de 18,6 milioane de lei pentru realizarea unui Complex de locuințe sociale la Bora. Complexul va fi realizat din locuințe modulare și va putea gazdui 152 de familii. Banii necesari acestei investiții vor fi accesați prin intermediul Programului Operațional Regional…

- Jurnalistul Victor Ciutacu acuza utilizatorii rețelelor de socializare de ipocrizie pe tema natației. Dupa ce David Popovici a devenit campion mondial de seniori la 200 metri liber, mulți romani au acuzat televiziunile ca nu difuzeaza natație. Ciutacu spune insa ca e vorba de ipocrizie și ca daca…

- Guvernul australian va plati constructorului naval francez Naval Group 585,2 milioane de dolari despagubiri pentru anularea unui contract de constructie de submarine, incheiat de Canberra in 2016. Acest lucru a fost anuntat sambata de prim-ministrul Anthony Albanese in timpul unui discurs adresat reporterilor.

- Nume de prim rang ale muzicii internationale vor concerta la cel mai nou festival din Romania, ce va avea loc in perioada 2-4 septembrie in orasul Mioveni. Festivalul muzical poarta numele ANALOGUE, iar principalul organizator este Centrul Cultural Mioveni. Luni, 23 mai, au fost facute publice mai multe…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, si vicepresedintele Bancii Europene de Investitii, Christian Kettel Thomson, au discutat, luni, la sediul institutiei, despre modalitatile de a operationaliza cat mai rapid si eficient contractul de finantare a noului Spital Regional de la Craiova, in valoare de 368…