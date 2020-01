Olguţa Vasilescu: Se joacă pensiile românilor ca la Caritas "Cresterea contributiei la 6% pentru pilonul II de pensii afecteaza pensia de stat, pentru ca se dimineaza procentul cotizat pentru pilonul I. Nu pilonul I e Caritas, ca statele nu dau niciodata faliment, ci pilonul II poate fi Caritas. Dupa 10 ani de contributie la Pilonul II, e informatie pretioasa, in contul mediu al unui roman s-au strans 6.671 de lei. Daca maine ar iesi la pensie si ar trebui sa primeasca 12 ani pensie, speranta de viata medie calculata, rezulta o pensie lunara de 46 de lei, adica 10 euro, asta este pensia medie pe Pilonul II. Daca s-ar dubla inseamna o pensie de 20 de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

