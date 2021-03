Olguța Vasilescu s-a enervat! REFUZ să cred așa ceva. Nimeni nu i-a informat Primarul Craiovei susține ca președinții de asociație nu au anunțat cetațenii cu privire la reablitarea termica a blocurilor de locuit, motiv pentru acre, a prelungi termenul pana la jumatatea lunii martie. „383 de asociații de proprietari nu au depus la primarie nici macar o singura semnatura cu acordul proprietarilor pentru reabilitarea termica a blocurilor de locuit. Refuz sa cred ca niciun cetațean care domiciliaza in blocurile aparținand acestor asociații nu a dorit sa beneficieze de programul de eficiența energetica finanțat din fonduri europene. Copilul tau este unic, dar nu este singurul.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Felix Stroe, senator PSD de Constanta, a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj la adresa subiectului regulamentului pentru parcari din municipiul Constanta.El considera preturile "exorbitanet", cele propuse de initiatori pentru parcarea in zona 1 din municipiu. "Constanta este in pragul unei revolte…

- CHIȘINAU 21 ian - Sputnik. Fadei Nagacevschi a scris pe pagina sa de Facebook care este poziția Ministerului Justiției in ceea ce ține de vaccinul impotriva noului coronavirus. Acesta a menționat ca statul este obligat sa asigure populația cu vaccin pe criteriul inofensivitații și eficienței,…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, a declarat miercuri, dupa ce s- a vaccinat la Spitalul Militar din Capitala, ca ii indeamna pe toti cetatenii, tineri si sportivi, sa se imunizeze. "In calitate de ministru al Tineretului si Sportului, dar si de sportiv, ii incurajez pe toti cetatenii,…

- Prin intermediul unei retele de socializare, un edil din Constanta a publicat o scrisoare transmisa de un centru de vaccinare Acolo era mentionat faptul ca la centru sunt arondate mai multe UAT uri din judetul Constanta Arondarile sunt orientative, constantenii putand sa opteze pentru vaccinare la orice…

- "Cetatenii romani care cauta munca sezoniera in Marea Britanie vor fi bineveniti in 2021. Proiectul pilot pentru muncitorii sezonieri, lansat initial in 2019, a fost extins si prelungit pentru un an, suplimentar pentru cei care doresc sa vina sa lucreze la fermele din Marea Britanie pentru o perioada…

- Reprezentanții Primariei municipiului Targu Mureș au anunțat miercuri, 6 ianuarie, pe pagina de Facebook a instituției, rezilierea contractului cu o firma care realiza lucrari de reabilitare termica la mai multe blocuri din municipiu. "Avand in vedere problemele sesizate de cetațeni, in ceea ce privește…

- Anunț din cadrul negocierilor pentru noua guvernare. PNL și USR au batut palma pe un prim capitol, anunța Cristian Ghinea și și Dragoș Pislaru. "Grupul pentru programul de guvernare a inchis capitolul Digitalizare. Pentru ca secolul... XXI GATA! Știm cine a intrat in PARLAMENT! Așa arata HARTA mandatelor…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a anuntat, joi, ca a solicitat companiei de salubritate Romprest refacturarea serviciilor prestate "pentru a intra in legalitate". "Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a cerut in scris prestatorului serviciului de salubritate refacturarea serviciilor…