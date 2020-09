Olguţa Vasilescu, despre începerea şcolii în pandemie: Deşteptii din Guvern nu au fost în stare să producă o hartie cu norme în 10 luni "Mai sunt fix 10 zile pana la inceperea scolii si abia acum Guvernul spune administratiilor locale ce au de facut, desi Covid e din martie. Dar ei pana acum abia au fost in stare sa scrie o hartie. In schimb administratiilor locale le impun ferestre orientate spre sud, sud-est, sud-vest, spațiu verde lat de 25 m și oberlicht-uri la ferestre de 2% din suprafata camerei sau viteza curentului de aer de 0,3 m/s - parametri de ventilație ce pot fi masurați doar in laborator. Cu alte cuvinte, le cer ca in 10 zile sa construiasca alte scoli! Tot in 10 zile, pentru toate creșele, gradinițele… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

