Oleg Horjan, liderul Partidului Comunist din Transnistria, a fost asasinat!

- Poliția Republicii Moldova a anunțat ca Horjan, liderul comuniștilor din regiunea transnistreana, a fost gasit impușcat și ca investigheaza cazul ca infracțiune de omor, scriu publicațiile moldovene Ziarul de Garda și Agora.Oleg Horjan, liderul comuniștilor din regiunea transnistreana, a fost gasit…

- Farul a caștigat turul cu Șheriff Tiraspol, disputat la Ovidiu, scor 1-0. ”Marinarii” au acum prima șansa la calificare, insa in Moldova au parte de o „dubla” surpriza. Dupa ce a aflat ca vor fi nevoiți sa mearga in Transnistria, pentru ca meciul a fost mutat de la Chișinau, Farul e nevoita acum sa…

- Autoritatile din regiunea separatista moldoveana Transnistria au afirmat, luni, ca isi doresc ca Moscova sa isi suplimenteze micul contingent de mentinere a pacii, din cauza a ceea ce au numit drept riscuri pentru securitate, potrivit agentiei ruse de presa RIA, noteaza Rador.Desi Republica Moldova…

- Chiar daca unii politicieni au facut declarații in acest sens, Republica Moldova nu a luat inca masuri concrete pentru a parasi Comunitatea Statelor Independente, conform afirmațiilor secretarului general al CSI, Serghei Lebedev. Intr-un interviu acordat TASS, Lebedev a afirmat ca este incantat de guvernarea…