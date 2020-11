Stiri pe aceeasi tema

- Noul sef al misiunii Fondului Monetar International (FMI) pentru Romania este olandezul Jan Kees Martijn, a anuntat, vineri, reprezentantul regional al FMI pentru Europa Centrala si de Est, Nadeem Ilahi, intr-un comunicat transmis AGERPRES. "Sunt foarte incantat sa anunt ca Jan Kees Martijn a fost numit…

- Universitatea de Vest din Timișoara și New Strategy Center organizeaza a patra ediție a conferinței anuale „Security Challenges in the Balkans Region”. Conferința beneficiaza de prezența unor oficialitați și reprezentanți ai mediilor academice din Romania, Italia, SUA, Bulgaria, Franța, UK, Croația,…

- Takeda va extinde parteneriatul sau actual cu MedUniverse pentru a acoperi toate cele 14 țari din Europa de Est in care Takeda desfașoara operațiuni. Compania bio-farmaceutica Takeda a anunțat ca iși va extinde actualul parteneriat cu MedUniverse AB. Dupa colaborarea de succes dintre Takeda Croația…

- Un mare dezvoltator imobiliar a anunțat ca este dispus sa participe la o licitație publica pentru terenul de la Romexpo. Puterea.ro scris ieri ca deputații au adoptat proiectul care prevede transmiterea terenurilor Romexpo, cu titlul gratuit, CCIR astfel incat megaproiectul de aproape 3 miliarde de…

- Nu este nevoie ca Statul roman sa ofere terenul de la ROMEXPO gratuit București, 3 septembrie 2020 - Grupul NEPI Rockcastle iși exprima interesul de a oferi un preț Statului roman pentru terenul de la ROMEXPO sau pentru drepturile pentru dezvoltare imobiliara, fara sa fie nevoie ca acesta sa fie transferat…

- Dezvoltatorul imobiliar Nepi Rockcastle vrea sa ofere un pret pentru terenul de la Romexpo, pe care statul roman vrea sa-l doneze Camerei de Comerț Dezvoltatorul imobiliar Nepi Rockcastle este interesat sa participe la o licitatie publica de selectie a investitorului pentru dezvoltarea proiectului de…