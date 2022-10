Olandezul Harrie Lavreysen a devenit regele incontestabil al probei de sprint, cucerind al patrulea sau titlu mondial consecutiv, duminica, in ultima zi a Campionatelor Mondiale de ciclism pe velodrom de la Saint-Quentin-en-Yvelines (Franta), informeaza AFP, potrivit Agerpres.Invingator si in proba de keirin, joi, Lavreysen s-a impus in finala in fata australianului Matthew Richardson (2-0), medaliat cu argint, in timp ce bronzul a revenit unui alt reprezentant al Australiei, Matthew Glaetzer, care a trecut de polonezul Mateusz Rudyk (2-0).

