Olandezul Ceaușescu 1. Am avut patru președinți dupa revoluție. Cu mare regret scriu ca, din punctul meu de vedere, ultimul a fost cel mai bun. Iohannis gandește anevoie, se exprima greu și acționeaza cu intarziere. Dar am avut și un președinte vioi. E vorba despre Traian Basescu. Acum e convalescent, are timp de reflecție și ii transmit […] The post Olandezul Ceaușescu first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ilustrație: Marian Avramescu Primul președinte al Romaniei cu trei mandate dupa anul 1989, Ion Iliescu, da, inca o data, dovada ca este darnic, dupa cadourile oferite studenților din București, in timpul Mineriadei din 1990. Ion Iliescu a dat din nou dovada de generozitate, permițandu-le celorlalți…

- Rectorul SNSPA, prof. univ. dr. Remus Pricopie, a vorbit despre variantele de guvernare dupa alegerile parlamentare din toamna acestui an, despre cine ar putea fi viitorul presedinte al Romaniei dar si despre controversata „accedere” a tarii noastre in Spatiul Schengen, intr-un interviu pentru Aktual24. Guvernul…

- Extinderea Uniunii Europene, revizuirea Cadrului Financiar Multianual 2021-2027, sprijinul pentru Ucraina, situatia din Orientul Mijlociu, securitatea si apararea, migratia, precum si viitoarea Agenda Strategica a UE au fost temele reuniunii Consiliului European.

- Șeful NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca situația din Ucraina se va inrautați in viitor. "Ar trebui sa fim pregatiți și pentru vești proaste. Razboaiele se dezvolta in etape. Dar trebuie sa sprijinim Ucraina atat in perioadele bune, cat și in cele rele", a declarat acesta.Totodata, liderul NATO a…

- Presedintele Romaniei Klaus Iohannis se intalneste joi cu omologul sau din Senegal, Macky Sall, seful unui stat marcat de crize politice, pe care presa internaționala il descrie ca autoritar. Desi a fost informat de responsabilul cu comunicarea președintelui senegalez ca Libertatea este acreditata sa…

- „Marele meu pariu e sa raman om in continuare, indiferent de funcția pe care o am, eu circul ca un om normal. Sunt un om de partid, e placere ca ai contactul cu un om, vezi cum se uita, cum te saluta, nu o fac forțat. Nu o fac in paralel cu președintele”, a spus Marcel Ciolacu.

- Cu o foaie A4 in mana, pusa intr-o folie de plastic, Cristian Preda, actualul decan al facultații de Științe Politice și unul dintre candidații pentru funcția de rector al Universitații din București a protestat joi dimineața la fantana de la Universitate. „N-avem bani pentru salarii, avem doar pentru…