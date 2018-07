Olandezii de la Damen au preluat, in sfarsit, conducerea Santierului Naval Mangalia

Stiri pe aceeasi tema

- Tranzacția referitoare la Șantierul DMHI Mangalia a fost finalizata. In urma acestei proceduri, Ministerul Economiei, prin Șantierul Naval 2 Mai Mangalia SA, devine acționar majoritar cu 51% din acțiuni, in timp ce partenerul olandez, Damen Shipyards Group, va deține 49% din acțiuni. Cu o vasta experiența…

- Peste 600 de angajati s-au strans, miercuri dupa-amiaza, pe platoul din fata Casei de Cultura din Mangalia pentru a protesta fata de situatia in care se gaseste Santierul Naval Daewoo Mangalia Heavy Industries. Liderul Sindicatului Navalistul, Laurentiu Gobeaja, a declarat ca oamenii sunt…

- SOS - Șantierul naval din Mangalia in “moarte clinica” Avand in vedere ca: ⎯ actuala conducere a societații nu și-a exprimat niciun punct de vedere fața de articolele ramase in divergența din cadrul contractului colectiv de munca cu privire la creșterile salariale ⎯ pe 30 iunie 2018 se va incheia a…