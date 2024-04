Novatek a suspendat producţia la proiectul său Arctic LNG 2, din cauza sancţiunilor şi a penuriei de tancuri de transport Proiectul spera sa inceapa livrarile comerciale in primul trimestru al acestui an. Dar planurile s-au complicat anul trecut cand a fost inclus in sanctiunile occidentale din cauza invaziei Rusiei in Ucraina, determinand actionarii straini sa isi suspende participarea si Novatek sa declare caz de forta majora. Decizia de a suspenda transformarea gazelor naturale in GNL este o lovitura pentru obiectivul Rusiei de a captura o cincime din piata globala de GNL pana in 2030-2035. In prezent, Rusia este al patrulea cel mai mare producator de GNL din lume, cu exporturi anuale de 32,6 milioane de tone.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

