Olanda: Zeci de arestări la o demonstraţie împotriva distanţării sociale la Haga Politia din Haga a anuntat ca a arestat duminica 37 de protestatari care au ignorat o interdictie a instantei si au organizat o demonstratie impotriva regulilor de distantare sociala introduse pentru evitarea raspandirii pandemiei de coronavirus in Olanda, relateaza Reuters. Aproximativ 200 de protestatari au luat parte la demonstratia de duminica, mult mai putini decat in urma cu o saptamana, cand cateva mii au participat la un protest similar. Organizatorii au facut apel la oameni sa stea acasa saptamana asta, data fiind o decizie de vineri a instantei conform careia protestul a incalcat restrictiile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Haga arestat zeci de oameni duminica, dupa ce au refuzat sa paraseasca un protest impotriva masurilor de distantare sociala instituite de guvernul olandez pentru a opri raspandirea coronavirusului, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.Citește și: Documentarea suspecților de furt…

- Politia din Haga a arestat zeci de persoane, duminica, dupa ce acestea au refuzat sa paraseasca un protest impotriva masurilor de distantare sociala instituite de guvernul olandez pentru a opri raspandirea noului coronavirus, informeaza Reuters, citata de Agerpres.Aproximativ o mie de protestatari s-au…

- Politia din Haga arestat zeci de oameni duminica, dupa ce au refuzat sa paraseasca un protest impotriva masurilor de distantare sociala instituite de guvernul olandez pentru a opri raspandirea coronavirusului, informeaza Reuters.

- Politia din Haga arestat zeci de oameni duminica, dupa ce au refuzat sa paraseasca un protest impotriva masurilor de distantare sociala instituite de guvernul olandez pentru a opri raspandirea coronavirusului, informeaza Reuters, citat de Agerpres.

- Primarul Amsterdamului, Femke Halsema, a fost criticat marti de oameni politici si experti in sanatate dupa ce mii de demonstranti s-au adunat luni in centrul orasului pentru o manifestatie antirasism in care au incalcat regulile de distantare sociala introduse pentru limitarea raspandirii noului…

- Seful securitatii interne din Hong Kong, John Lee, a avertizat luni impotriva 'terorismului in crestere' din fosta colonie britanica, la o zi dupa ce politia a dispersat in forta manifestantii pentru democratie si a efectuat arestari, transmite Reuters. Protestatarii au iesit in strada cu miile,…

- Politia germana a arestat sambata circa 60 de protestatari care au luat parte la mai multe manifestatii desfasurate la Berlin impotriva restrictiilor instituite pentru combaterea epidemiei de COVID-19, scrie ziarul, citat de Agerpres.

- Politia germana a arestat sambata circa 60 de protestatari care au luat parte la mai multe manifestatii desfasurate la Berlin impotriva restrictiilor instituite pentru combaterea epidemiei de COVID-19, potrivit ziarului Tagesspiegel, citat de Reuters.Persoanele retinute au incalcat dispozitiile…