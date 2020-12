BUCURESTI, 15 dec – Sputnik, Doina Crainic. In cadrul noului lockdown - al doilea pana in prezent in Olanda in timpul pandemiei - toate școlile și magazinele se vor inchide de marți pana pe 18 ianuarie, in timp ce spațiile publice, inclusiv centrele de zi, frizeriile, salile de sport și cinematografele, se vor inchide pana pe 19 ianuarie, potrivit RT. Farmaciile, magazinele alimentare și bancile au permisiunea de a ramane deschise, in afara de restaurante și baruri.

