Olanda: Premierul Mark Rutte și-a dat demisia vineri în urma unui scandal uriaș privind ruinarea financiară a mii de familii Guvernul premierului olandez Mark Rutte a demisionat vineri în urma unei anchete parlamentare care a descoperit ca guvernul sau a ruinat financiar mii de familii, anunța Reuters.



Raportul comisiei de ancheta afirma ca aproximativ 10.000 de familii au fost forțate sa replateasca subvenții pentru creșterea copiilor în valoare de mii de euro dupa ce au fost acuzate eronat de frauda, situație care a dus pentru unii la șomaj, faliment personal și divorțuri.



Multe dintre familii au fost luate în vizor datorita originilor etnice sau a faptului ca dețineau cetațenie dubla.



