- Marcel Serbuc, barbatul suspectat ca a ucis-o pe fetița de 12 ani și a ascuns-o in canapea, va fi extradat din Olanda, anunța Antena 3 CNN.Pana in prezent, principalul suspect al crimei din Berceni s-a aflat in custodia autoritaților olandeze, iar dupa decizia magistraților de astazi el va fi extradat…

- Reprezentantii Ministerului Justitiei au anuntat, miercuri, ca tribunalul Amsterdam, in baza unui mandat european de arestare, a dispus predarea inculpatului Serbuc Ilie Marcel, acuzat de uciderea unei minore de 12 ani, autoritatilor competente din Romania, scrie News.ro

- Autoritatile judiciare din Tarile de Jos au informat ca, pe 16 august, Curtea din Amsterdam urmeaza sa se pronunte in privinta extradarii lui Ilie Marcel Serbuc, concubinul mamei fetei de 12 ani care a fost gasita moarta in lada unei canapele dintr-un apartament din Capitala.

- Apar noi dezvaluiri șocante despre criminal: mama fetei povestește cum concubinul ei ii facea baie fetei și o pupa necuviincios. Iata un fragment extras din dosarul anchetatorilor: RELAȚIA DINTRE PRESUPUSUL CRIMINALUL DIN BERCENI ȘI VICTIMA"Mentionez faptul ca Marcel se comporta foarte frumos cu Ana.…

- Barbatul va fi audiat de judecatorii olandezi astazi, urmand a se decide și daca va fi trimis in fața justiției din Romania.Procedura a durat atat de mult pentru ca barbatul a refuzat sa colaboreze cu autoritatile si a refuzat extradarea rapida. El nu doreste sa fie cercetat de anchetatorii din Romania.Crima…

- Criminalul va ajunge in fata instantei olandeze pe 2 august, zi in care judecatorii vor decide daca il extradeaza sau nu.Procedura a durat atat de mult pentru ca barbatul a refuzat sa colaboreze cu autoritatile si a refuzat extradarea rapida. El nu doreste sa fie cercetat de anchetatorii din Romania.Crima…

- Marcel Ilie Șerbuc, barbatul suspectat de uciderea fetitei de 12 ani al carei cadavru a fost gasit ascuns intr-o canapea, in sectorul 4 din București, a fost capturat de autoritațile olandeze. Acesta a fost reținut in urma cooperarii dintre Poliția Romana și autoritațile din Regatul Țarilor de Jos,…