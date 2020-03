Stiri pe aceeasi tema

- Federatia din Turcia a decis suspendarea campionatului de fotbal, unul dintre ultimele din Europa care se mai disputau, cu portile inchise. Pandemia de coronavirus a blocat fotbalul » Anunț oficial: nu retrogradeaza nimeni in acest sezon Si romanii din Turcia vor renunta la fotbal, Super Lig fiind unul…

- Pandemia de coronavirus (COVID-19) va afecta masiv PIB-ul Germaniei in urmatoarele doua trimestre cel putin, a estimat joi Institutul economic DIW, care se asteapta ca economia germana sa se contracteze cu 0,1% anul acesta, transmite Reuters potrivit Agerpres. Ar fi prima scadere a economiei germane…

- Celebra Royal Albert Hall din Londra, una dintre cele mai renumite sali de concerte din lume, a anuntat marti ca isi inchide portile dupa ultimele recomandari ale guvernului britanic menite sa evite raspandirea COVID-19, relateaza EFE. "Ca urmare a pandemiei de COVID-19 si urmand recomandarea guvernului,…

- Ungaria a inchis granițele pentru toți cetațenii straini, intr-o incercare disperata de a opri raspandirea noului coronavirus pe teritoriul țarii, transmite Antena 3. „Trebuie luate noi...

- Pandemia de coronavirus face ravagii in Spania. 7.753 de iberici au fost diagnosticați cu COVID-19, iar 291 de oameni au murit. Din acest motiv, mai multe companii aeriene au decis sa-și suspende zborurile catre aceasta țara.Printre acestea se numarar și Jet2. Reprezentanții sai au afirmat spus ca sanatatea…

- Regina Elizabeth II si-a anulat angajamentele pentru prima oara in 68 de ani de domnie, din cauza pandemiei Covid-19, informeaza The Guardian, potrivit news.ro."Ca masura de precautie si din motive clare avand in vedere situatia, s-au facut schimbari in angajamentele reginei in urmatoarele…

- Turnul Eiffel va fi inchis incepand de vineri seara din cauza epidemiei de coronavirus, la fel ca alte monumente turistice importante din Paris, precum Muzeul Luvru si Palatul Versailles, a anuntat compania care gestioneaza emblematicul monument parizian, relateaza AFP. "Din cauza epidemiei de Covid-19,…

- Compania Nike si-a inchis sediul din Hilversum (Olanda) din cauza epidemiei de infectii cu Covid-19, informeaza lequipe.fr. Sediul a fost inchis luni si marti pentru dezinfectare. Producatorul american de echipament sportiv a luat aceasta decizie dupa ce un colaborator al companiei a fost testat…