Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) va deveni un partener apropiat si ”de incredere” al noului Parchet European (EPPO), a anuntat Comisia Europeana. Propunerea reprezinta inca un pas in cadrul eforturilor Comisiei de a consolida protectia intereselor financiare ale UE. Aceasta vizeaza sa garanteze faptul ca OLAF este dotat corespunzator pentru a coopera indeaproape cu […] OLAF si Parchetul European zangane catusele is a post from: Ziarul National