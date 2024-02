Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un discurs amplu adresat parlamentului rus, președintele Vladimir Putin a starnit noi controverse și a alimentat temeri internaționale, fiind comparat cu dictatorul sovietic Iosif Stalin de catre Comisia Europeana.

- Comisia Europeana l-a comparat joi pe presedintele rus Vladimir Putin cu fostul dictator sovietic Iosif Stalin, atribuindu-i responsabilitatea pentru „toate consecintele” razboiului in Ucraina, dupa avertismentul dat de Putin Aliantei Nord-Atlantice in cazul in care ar trimite trupe in Ucraina, relateaza…

- „Asistam la revenirea unei poziții rusești deosebit de agresive”, a declarat ministrul francez al Forțelor Armate, Sebastien Lecornu, citat de Politico.Rusia a amenințat in mod direct avioanele franceze care au zburat recent peste Marea Neagra, a declarat joi ministrul francez al Forțelor Armate, Sebastien…

- Europarlamentarul Corina Cretu a anuntat ca, vinerea trecuta, Comisia Europeana a aprobat doua scheme de ajutor de stat notificate de Romania, destinate fermierilor, una in valoare de 241 de milioane de euro, iar a doua de 56 de milioane de euro, conform Agerpres. „Comisia Europeana a aprobat doua scheme…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca Putin a fost de acord cu interviul lui Carlson deoarece abordarea fostului prezentator Fox News difera de raportarea "unilaterala" a conflictului din Ucraina de catre multe institutii de presa occidentale."Cand vine vorba de tarile din…

- Alianta pentru Agricultura si Cooperare a transmis o scrisoare deschisa presedintelui Klaus Iohannis, premierului Marcel Ciolacu si ministrului Agriculturii, Florin Barbu. Agricultorii solicita ca la reuniunea Consiliului UE pe teme de agricultura si pescuit sa fie luate o serie de masuri privind transportul…

- Uniunea Europeana are nevoie de „mai multa și nu mai puțina” aprovizionare de la Kiev, potrivit producatorilor de alimente care utilizeaza zahar, precum Coca-Cola, Barilla și Lactalis – o declarație care contrazice direct cererile cultivatorilor de sfecla de zahar din UE, in timp ce fermierii romani…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a transmis semnale, prin intermediari, ca este gata sa inceapa discuțiile privind incetarea focului in Ucraina, anunța The New York Times, cu referire la oficiali ruși și occidentali. Purtatorul de cuvint al președintelui, Dmitri Peskov, a descris tezele din articolul…