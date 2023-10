Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Olaf Scholz va vizita marți Israelul și apoi Egiptul, in timp ce națiunile occidentale incearca sa impiedice extinderea conflictului din Orientul Mijlociu, potrivit unor surse Reuters. Scholz va merge dupa intalnirea cu regele Abdullah al Iordaniei, care va avea loc marți la Berlin,…

- Egiptul, Israelul si SUA au cazut de acord cu privire la o incetare temporara a focului in sudul Fasiei Gaza, incepand cu ora 06:00 GMT, situatie ce coincide cu redeschiderea punctului de trecere a frontierei de la Rafah, au declarat luni doua surse de securitate egiptene, citate de Reuters. Sursele…

- Cu trei zile inaintea atacului Hamas, Egiptul a avertizat Israelul asupra unui eventual raid peste granița al gruparii islamiste. Informația a fost facuta publica de Michael McCaul, șeful Comitetului pentru Afaceri Externe din Camera Reprezentanților a SU

- Egiptul a ramas si miercuri evaziv asupra posibilitatii de a deschide punctul de trecere de la Rafah pentru a le permite palestinienilor din Fasia Gaza sa se refugieze din fata blocadei si bombardamentelor intense asupra acestei enclave aflate sub asediul armatei israeliene dupa ce gruparea islamista…

- Bombardamentele israeliene au lovit marti zona punctului de trecere a frontierei de la Rafah, intre Fasia Gaza si Egipt, au declarat oficiali palestinieni si surse de securitate egiptene, punand in pericol operatiunile de la singurul punct oficial de iesire pe la frontiera sudica a Fasiei Gaza, relateaza…

- Un oficial egiptean de informații spune ca Egiptul, care servește adesea ca mediator intre Israel și Hamas, a vorbit in mod repetat cu israelienii despre „ceva mare”, fara a detalia, noteaza The Times of Israel.El spune ca oficialii israelieni s-au concentrat pe Cisiordania și au minimizat amenințarea…

- Cancelarul german Olaf Scholz considera ca Israelul are „dreptul sa se apere" in fata atacurilor „barbare" ale Hamas, reafirmand sprijinul „ferm si neclintit" al Germaniei pentru statul evreu, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Poarta Brandenburg, simbol al Germaniei reunificate, a fost iluminata sambata seara in culorile drapelului israelian, in "solidaritate" dupa atacurile Hamas, a afirmat cancelarul federal, Olaf Scholz, noteaza AFP, citat de Agerpres."In solidaritate cu Israelul", a scris liderul german pe reteaua…