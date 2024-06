George Țucudean produce 100.000 de sticle de vin pe an! De pe terenul de fotbal la podgorie Fostul fotbalist George Țucudean face senzație mai nou in industria vinului, transformandu-și pasiunea intr-un business de succes. Deținator al unei podgorii de 80 de hectare in Maderat, Arad, moștenita de la bunicul sau, fostul golgheter și „Jucatorul Anului 2018” in Romania a devenit un nume de referința pe piața vinului din Ardeal. Podgoria , cunoscuta istoric drept Podgoria Ardealului și atestata inca din prima jumatate a secolului al XI-lea, este situata la 26 de kilometri de Arad, la poalele Munților Zarandului, langa raul Mureș. La cinci ani dupa retragerea din fotbal din cauza unor probleme… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

