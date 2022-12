Oieritul modern: Manager cu facultate, sloiul de oaie și rețetele bunicii Chiar daca vremurile s-au schimbat, iar tehnologia a ajuns pana și in cel mai mic catun din Romania, pasiunea pentru oierit se pastreaza in multe zone ale țarii. La Pianu de Sus, in județul Alba, tinerii din familia Stanuș duc mai departe tradiția de peste 100 de ani in creșterea animalelor, transmisa din generație in generație, care a imbracat acum, insa, formele unei exploatații moderne. ‘’Nu mai putem sa fim ca pe vremea bunicilor, intr-un fel era pe timpul lor și altfel acum. Parinții nostri s-au ocupat cu animalele, la fel și parinții lor, dar erau vremuri mai grele, țineau efective mai mici,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

