- Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) a confirmat miercuri ca clor ”pare ca a fost folosit ca arma chimica”, in februarie, intr-un atac contra satului sirian Saraqeb, relateaza AFP conform News.ro . O misiune OIAC de ancheta a putut sa stabileasca faptul ca ”clor a fost eliberat din…

- Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) a confirmat miercuri folosirea „probabila” a clorului ca arma chimica, in februarie, intr-un atac care a vizat localitatea siriana Saraqeb, scrie AFP.

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat, luni, ca Rusia nu a decis inca daca va livra sisteme de rachete S-300 catre Siria, dar ca nu ar face un secret daca ar lua o astfel de hotarare, a anuntat agentia de presa ITAR-TASS, citata de Reuters. Potrivit ziarului rus Kommersant, care citeaza…

- Un atac aerian al Irakului in Siria, care a fost intreprins joi, a dus la moartea a 36 de membri ai gruparii Stat Islamic, a transmis un purtator de cuvant al armatei irakiene pentru Reuters.Citește și: Departamentul de Stat al SUA, raport DEVASTATOR pentru Romania: liderii PSD sunt pe LISTA…

- Misiunea Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), aflata in Siria pentru a investiga presupusul atac chimic comis la Douma, nu a primit inca acces la locul evenimentului, sustine luni Marea Britanie, dar Kremlinul a calificat drept 'fara fundament' aceste acuzatii, potrivit AFP si…

- Statele Unite au informatii care indica folosirea gazului neurotoxic sarin, alaturi de clor, în atacul chimic din 7 aprilie împotriva orasului Douma din enclava rebela Ghouta de est din apropierea Damascului, transmit AFP si Reuters.

- Eurocontrol, organizatia europeana pentru securitate in navigatia aeriana, a emis marti o "alerta rapida" destinata companiilor, pentru estul Mediteranei, din cauza unor posibile atacuri cu racheta asupra Siriei in urmatoarele 72 de ore, transmit EFE si Reuters.

- Casa Alba a acuzat Rusia ca si-a incalcat obligatia de a pune capat programului de dezvoltare de arme chimice al regimului de la Damasc, in contextul presupusului atac chimic care a avut loc in weekend in Siria, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.