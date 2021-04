Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) a constatat o incompatibilitate de funcție admisa de catre un ofițer din cadrul Penitenciarului nr. 8 din Bender al Administrației Naționale a Penitenciarelor. In perioada august 2017 – noiembrie 2019, ofițerul s-a aflat in stare de incompatibilitate prin deținerea…

- Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) a emis act de constatare a incalcarii regimului juridic al incompatibilitaților de funcții de catre un inspector al Postului Vamal Cuciurgan din cadrul Serviciului Vamal. Acesta pe linga funcția de vameș deținea și o firma specializata in vinzarea imbracamintei…

- Un consilier local din Siret a fost gasit in incompatibilitate de catre inspectorii Agenției Naționale de Integritate (ANI). Ștefan Moloce este acuzat ca in perioada 22 iunie 2016 – 04 iulie 2019 a exercitat simultan calitatea de consilier local și pe cea de angajat cu contract individual de ...

- Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) a inițiat controlul averii, in perioada 29 martie – 02 aprilie, in privința unui ofițer de investigații din cadrul Serviciului Protecție Interna și Anticorupție al MAI.

- Agenția Naționala de Integritate a transmis ca fostul director comercial al Fabricii de Arme Cugir, Daniel Doru Popa, s-a aflat in stare de incompatibilitate, pentru șase luni, intre 3 octombrie 2017 și 30 martie 2018. Mai exact in perioada respectiva, Daniel Doru Popa a fost consilier local in cadrul…

- Fostul presedinte Igor Dodon este vizat intr-un control initiat de Autoritatea Nationala de Integritate. Acesta este banuit de incompatibilitate de functii. Potrivit institutiei Dodon a detinut simultan functia de sef de stat si cea de presedinte al Federatiei de Sah.