- Ministerul apararii din Franta, ca reprezentant al guvernului de la Paris, a facut plangere penala impotriva unui ofiter francez de la o baza NATO din Italia, suspectat ca a transmis documente ultrasensibile serviciilor secrete ruse, informeaza AFP. Ministrul Florence Parly a confirmat…

- Franta a inregistrat 7.379 de cazuri de coronavirus in ultimele 24 de ore, anunta Directia Generala de Sanatate de la Paris, avertizand ca este vorba de o crestere exponentiala a contagierilor."Dinamica progresului epidemiei este exponentiala", a transmis vineri seara Directia Generala de…

- Potrivit Le Figaro, Franta a inregistrat 2.238 de cazuri noi de coronavirus si 22 de decese in ultimele 24 de ore, a anuntat marti seara Directia Generala de Sanatate (DGS) de la Paris. Numarul total al persoanelor decedate de Covid-19 in Franta a ajuns la 30.451. In prezent, in spitalele din Franta…

- Uniunea Europeana va coordona masurile de sustinere pentru populatia din Hong Kong si a avertizat ca aplicarea legii privind securitatea impusa de Beijing în fosta colonie britanica va avea ''un impact'' asupra relatiilor sale cu China, a anuntat luni seful diplomatiei europene,…

- Autoritațile din Franța vor investiga o serie de acuzații potrivit carora cadavreme umane donate științei au fost lasate sa putrezeasca și sa fie mâncate de șobolanu într-o cladire de cercetare a unei universitați, a spus Parchetul din Paris, relateaza The Guardian. O ancheta cu privire…

- Eforturile depuse de Franta de aproape un an pentru relansarea dialogului cu Rusia nu au permis inca sa se ajunga la "rezultate tangibile", a admis joi ministrul francez a apararii Florence Parly, exprimandu-si totodata speranta ca progrese vor fi inregistrate in timp, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Citește…

- Ministrul turc de Externe Mevlut Cavusoglu a anuntat joi ca Anakara asteapta ca Franta sa prezinte scuze in urma ”falselor acuzatii” referitoare la un incident naval, luna trecuta, intre fregata franceza Le Courbet si bastimente turce, intre care trei fregate, relateaza Reuters, relateaza News.ro.Citește…

- Procurorul Parisului Remy Heitz a anuntat deschiderea unei vaste anchete preliminare cu privire la gestionarea criticata a crizei covid-19 in Franta, vizand capete de acuzare de ”omoruri din culpa” si ”punerea in pericol a vietii altuia”, relateaza AFP, potrivit news.ro.Aceasta ancheta - un…