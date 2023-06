Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala (CCR) a decis ca infractiunea de abuz in serviciu poate fi incriminata si fara sa existe un prag valoric, judecatorul fiind cel care poate decide in legatura cu gravitatea faptei. CCR a respins, ca neintemeiata, obiectia de neconstitutionalitate formulata de Inalta Curte de Casatie…

- CARAS-SEVERIN – Comisia pentru invațamant din Camera Deputaților a finalizat dezbaterile pe Legile educației, urmand ca saptamana aceasta sa fie votate in plenul Camerei Deputaților, iar apoi vor intra la Senat, camera decizionala, pentru dezbatere și vot final! Au fost dezbateri intense in comisia…

- In aceasta forma este eliminat pragul de la care se considera infractiune pentru abuz in serviciu, asa cum a decis, marti, Comisia juridica a Camerei Deputatilor, care a dat raport de adoptare formei venite de la Guvern pentru acest proiect."Fapta functionarului public care, in exercitarea atributiilor…

- Nicolae Ciuca, premierul Romaniei și președinte PNL, a declarat ca va susține propunerea Ministerului Justitiei privind pragul de 9.000 de lei la infractiunea de abuz in serviciu. De altfel, acesta a mai spus ca Gabriel Andronache, liderul deputaților PNL, a fost numit sa depuna acest amendament in…

- Ministerul Justitiei trebuie sa prezinte public o varianta de reglementare adecvata pentru pragul valoric la abuzul in serviciu, in acord cu deciziile Curtii Constitutionale, cu recomandarile Comisiei de la Venetia si cu opiniile specialistilor in drept, afirma presedintele Camerei Deputatilor, liderul…

- Presedintele AUR, deputatul George Simion, si-a exprimat, miercuri, nemultumirea fata de faptul ca niciunul dintre ministrii care au condus Ministerul Sanatatii in perioada pandemiei nu s-a prezentat la Comisia de ancheta din Camera Deputatilor privind achizitiile din acea perioada, afirmand ca aceasta…