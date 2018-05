Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de oficiali americani a sosit duminica in Coreea de Nord pentru discutii privind potentialul summit intre Donald Trump, presedintele SUA, si Kim Jong-Un, liderul regimului de la Phenian, informeaza cotidianul The Washington Post, arata agentia Reuters.

- Oficiali americani au trecut granita in Coreea de Nord, duminica, pentru a discuta despre pregatirile pentru posibilul summit intre liderul nord-coreean Kim Jong Un si presedintele american Donald Trump, pe care acesta din urma a anuntat joi ca-l anuleaza pentru a reveni a doua zi asupra deciziei, transmite…

- Coreea de Nord si-a abandonat vechea cerere ca Statele Unite sa-si retraga fortele stationate in Coreea de Sud in schimbul dezarmarii nucleare, potrivit presedintelui sud-coreean Moon Jae-in. Aproximativ 28.000 de militari americani sunt stationati in Coreea de Sud, o prezenta care-l nemultumeste…

- Oficiali ai Departamentului american de Stat nu l-au insotit pe directorul CIA, Mike Pompeo, la Phenian, in weekendul de Paste, la intalnirea cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, a precizat joi o purtatoare de cuvant citata de Reuters. Intrebata daca cineva din departament l-a insotit pe Pompeo,…

- Presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, a apreciat miercuri ca este posibil un summit trilateral cu Coreea de Nord si Statele Unite, la care sa participe alaturi de liderul de la Phenian, Kim Jong Un, si de presedintele american Donald Trump, informeaza Reuters.Deocamdata, Moon planifica…

