Seful Centrului pentru controlul si prevenirea bolilor din Hanoi a fost condamnat la 10 ani de inchisoare pentru supraestimarea costurilor ehipamentelor folosite in testarea pentru Covid-19, relateaza The Guardian. Vietnamul este una dintre țarile cu cele mai bune rezultate in conținerea virusului Sars-CoV-2, tocmai datorita regulilor stricte privind testarea populației. Nguyen Nhat Cam, in varsta […]