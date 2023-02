Stiri pe aceeasi tema

- Washingtonul este "ingrijorat" de degradarea relatiilor dintre Statele Unite si Ungaria, a declarat vineri o reprezentanta a executivului american, care a acuzat Budapesta ca opteaza pentru o abordare "polarizanta" si "politizata" a relatiilor bilaterale, transmite AFP.

- SUA a anuntat ca vor asigura asistenta umanitara de urgenta in valoare de 85 de milioane de dolari Turciei si Siriei, dupa cutremurele puternice care au ucis peste 20.000 de oameni. Anuntul facut, joi, de Agentia SUA pentru Dezvoltare Internationala (USAID) a venit la scurt timp dupa ce secretarul…

- Salvatorii depun in continuare eforturi pentru a-i scoate pe oamenii prinși sub ruine dupa cutremurele de magnitudine peste 7 care au avut loc la inceputul saptamanii in Turcia și s-au resimțit puternic și in Siria vecina. Experții avertizeaza ca sunt din ce in ce mai puține șanse ca printre daramaturi…

- Dorința conducerii Uniunii Europene de a o transforma in Statele Unite ale Europei a condus aceasta asociație intr-un impas și și-a redus greutatea politica in lume. Aceasta opinie a fost exprimata de ministrul Afacerilor Externe și Relațiilor Economice Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, vorbind…

- Moscova „nu opereaza cu categorii de imbunatațire a relațiilor cu Washingtonul”, a declarat purtatoarea de cuvint a Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova. Ea a adaugat ca nu l-a considerat in principiu posibil, in timp ce Statele Unite ale Americii decid cu privire la furnizarea de arme grele.…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și-a inceput astazi vizita in Statele Unite ale Americii cu o intrevedere cu Samantha Power, Administratoarea Agenției pentru Dezvoltare Internaționala a SUA (USAID) și o buna prietena a țarii noastre. Lidera de la Chișinau a mulțumit Statelor Unite pentru…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și-a inceput ieri vizita in Statele Unite ale Americii cu o intrevedere cu Samantha Power, Administratoarea Agenției pentru Dezvoltare Internaționala a SUA (USAID). Lidera de la Chișinau a mulțumit Statelor Unite pentru ca, timp de peste 30 de ani, au susținut…

- O ruptura a relațiilor politice externe dintre Rusia și Statele Unite ale Americii nu este exclusa, dar aceasta nu este in interesul Federației Ruse, a declarat, joi, adjunctul ministrului rus de externe, Serghei Riabkov, intr-un interviu acordat RTVI, noteaza RADOR. Fii la curent cu cele…