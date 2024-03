Guvernatorul regiunii Belgorod, Viaceslav Gladkov, a acuzat atacuri efectuate pe teritoriul regiunii de catre partea ucraineana, in ultimele 24 de ore, in urma carora doua persoane au murit, una a fost ranita, conform Interfax, scrie Rador Radio Romania. „In regiunea Belgorod, in spatiul aerian al satelor Belomestnoie, Boldirevka, Varvarovka și Petrovka, sistemul de aparare antiaeriana a doborat un UAV de tip avion. In satul Dubovoe o drona inamica s-a prabușit. In aceste așezari nu au existat consecințe asupra populatiei. Dupa ce apararea aeriana a respins un atac aerian al Forțelor Armate ucrainene,…