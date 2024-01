Stiri pe aceeasi tema

- Noua lege a Educației interzice personalului didactic de predare sa faca meditații cu elevii de la clasele la care predau. Profesorii vor trebui sa completeze in acest sens o declarație de interese, pana la data de 31 decembrie a fiecarui an. Cei care nu depun declarația sau nu declara meditațiile pentru…

- Noi reguli pentru incadrarea profesorilor in regim de plata cu ora. Cum se atribuie posturile vacante Profesorii titulari și cadrele didactice cu contract pe perioada determinata pot fi incadrați in regim de plata cu ora, pana la o jumatate de norma didactica de predare. Noutatea se regasește in Regulamentul…

- De anul școlar viitor, profesorii pot ramane titulari pana la 70 de ani, potrivit metodologiei de mobilitate, document publicat saptamana trecuta in Monitorul Oficial. Este vorba de profesorii carora nu li s-a emis decizia de pensionare. In acest sens, pana pe 29 ianuarie, cadrele didactice vor face…

- Module sau semestre? Ce spun elevii, profesorii și parinții. Rezultatele unui sondaj despre anul școlar, realizat de minister Ministerul Educației a derulat un sondaj referitor la organizarea anului școlar in module, aplicata incepand cu anul școlar 2022-2023. Jumatate dintre parinții chestionați spun…

- ■ acesta este o prevedere din Normele metodologice privind intocmirea proiectului de incadrare și incadrare in regim de plata cu ora a personalului didactic de predare din invațamantul preuniversitar In invațamant, din cauza scaderii drastice a populației școlare, numarul de ore se reduce de la an la…

- Profesorii se vor putea titulariza și pe jumatate de norma Titularizare 2024: Ministerul Educației a publicat, in consultare publica, metodologia și calendarul concursului de Titularizare pentru anul viitor. Proba scrisa va fi organizata in 17 iulie 2024. De asemenea, din anul 2024-2025, titularizarea…

- Titularizare 2024: proba scrisa, in 17 iulie. Calendarul concursului. Profesorii se vor putea titulariza și pe jumatate de norma Titularizare 2024: Ministerul Educației a publicat, in consultare publica, metodologia și calendarul concursului de Titularizare pentru anul viitor. Proba scrisa va fi organizata…