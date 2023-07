OFICIAL: Premierul Ciolacu l-a numit pe liberalul Mircea Abrudean secretar general al guvernului

Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Puțintei Spatarelu a fost numit in functia de secretar general cu caracter temporar in cadrul Ministerului Agriculturii. Decizia premierului Marcel Ciolacu privind numirea a fost publicata, luni, in Monitorul Oficial. Mihai Puțintei Spatarelu a fost director general la APIA, iar pana la numire…

- Mircea Abrudean a fost numit in functia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru, printr-o decizie a prim-ministrului Marcel Ciolacu publicata, luni, in Monitorul Oficial. Tot luni, Alexandru-Mihai Ghigiu a fost numit in functia de sef al Cancelariei prim-ministrului.

- Premierul Ciolacu a fost de acord luni, in urma unei ședințe de coaliție, sa accepte numirea lui Mircea Abrudean ca secretar general al guvernului, dupa ce liberalii au prezentat date suplimentare despre avizele de securitate ale acestuia, motivul pentru care inițial s-a blocat procedura.Potrivit surselor…

- O numire facuta la sfarșitul acestei saptamani de catre premierul Marcel Ciolacu, la propunerea secretarului general interimar al Guvernului, Adrian Țuțuianu, a dat posibilitatea fostului baron PDL, Adriean Videanu, de a prelua controlul total al Ministerului Energiei. Premierul Marcel Ciolacu l-a numit…

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a declarat luni, dupa sedinta conducerii PNL ca in momentul acesta, Mircea Abrudean este sustinut de PNL ca secretar general al Guvernului, pentru ca vine din cea mai puternica organizatie, organizatia Cluj si are sustinerea intregului Birou Politic National, unde…

- Susținut puternic de Emil Boc, clujeanul Mircea Abrudean era nominalizat pentru funcția de Secretar General al Guvernului, dupa investirea Cabinetului Ciolacu, insa social-democrații se opun ca acesta sa fie numit in funcție. Sursele G4Media spun ca Marcel Ciolacu i-a transmis deja lui Nicolae Ciuca…