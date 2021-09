centrulnatura.ro: Practica bunatatii

BUNATATEA a reprezentat pentru mine "masura" dupa care i am "masurat" inconstient pe toti cei pe care i am intalnit si dupa care m am evaluat in continuu pe mine . Am stiut dintotdeauna ca trasaturile unei persoane intelepte, care a depasit varsta "copilariei" omenesti indiferent de varsta biologica, care nu este relevanta ndash;… [citeste mai departe]