Oficial: Guvernul prelungește compensarea cu 50 de bani și la motorină și la benzină Premierul Nicolae Ciuca a declarat joi ca guvernul prelungește prin ordonanța de urgența masura compensarii cu 50 de bani pe litru pana la finalul anului atat la benzina, cat și la motorina. ”Decizia a produs efecte, am stabilizat și chiar a scazut prețul”, a spus Ciuca in debutul ședinței. Un acord in coaliție a fost inregistrat inca de saptamana trecuta, deși liberalii ar fi vrut ca respectiva compensare de 50 de bani sa fie pastrata doar pentru motorina, dat fiind ca prețul benzinei a scazut in ultima luna. Impactul de pana acum al masurii a fost de circa 175 de milioane de lei pe luna, potrivit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

