- Toate școlile și gradinițele din Romania se inchid de miercuri, 11 martie, pana pe 22 martie. Perioada poate fi prelungita, in funcție de situație. Decizia a fost luata in ședința Comitetului Național pentru Situații de Urgența, transmite libertatea.ro.

- Agraria, targul internațional de la Cluj, dedicat agriculturii, industriei alimentare și zootehniei, se amana din cauza coronavirusului, au decis organizatorii.Organizatorii targului din comuna clujeana Jucu au facut trimitere la decizia guvernului de a suspenda orice adunare mai mare de 1.000 de oameni.…

- Mari competiții sportive cad victime colaterale ale epidemiei de nou coronavirus. Organizatorii turneului californian de tenis Indian Wells au anunțat anularea ediției din acest. Luni, era programat startul calificarilor, acolo unde și sportive din Romania urmau sa concureze. Simona Halep se retrasese…

- Cel puțin opt state din SUA au declarat stare de urgențaPana in prezent, opt state din SUA au declarat stare de urgența ca raspuns la epidemia de coronavirus, potrivit CNN. Autoritațile au confirmat cel puțin 21 de dece in trei state, 18 in Washington, doua in Florida și unul in California,…

- Metrorex a anuntat masurile luate cu privire la coronavirus, printre fiind acelea de dezinfectare a barelor si a butoanelor de deschidere a usilor. Metrorex va folosi și afise educative de prevenire a infectiei cu coronavirus.Citește și: Traian Basescu, profeție NEAGRA, in miez de noapte:…

- Primii romani de pe nava de croaziera Diamond Princess (pusa in carantina din cauza COVID-19) au ajuns in tara, in aceasta dimineața. Aeronava militara care i-a adus acasa a aterizat la Baza Aeriana 90 din Otopeni. E vorba de 6 romani care au cerut sa fie evacuati dupa ce vasul de croaziera a intrat…

- SportAccord World Sport & Business Summit 2020, conventie care ar fi trebuit sa aiba loc la Beijing, in perioada 19-24 aprilie, se va desfasura la Lausanne, fiind mutata din cauza coronavirusului.La reuniune vor participa reprezentanti ai marilor federatii internationale si ai miscarii…

- Google iși inchide temporar toate birourile sale din China din cauza epidemiei de coronavirus, a confirmat compania, citata de The Verge. Compania va inchide și birourile Google din Hong Kong și Taiwan. In prezent, activitatea este oricum oprita din cauza vacanței prelungite de Anul Nou Lunar, o masura…