Oficial din Ucraina: Rusia a adus pe front soldați sirieni și libieni Un politician ucrainean de rang inalt a aratat reporterilor Sky News fotografii care arata trei luptatori morți in uniforme de tip militar, cu fețele lor clar vizibile, alaturi de o serie de alte cadavre imposibil de distins. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE…

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au indicii ca Rusia cauta sa recruteze "peste 60.000 de soldați" printre care noi recruți și ar incerca mobilizarea rezerviștilor pentru a-și intari forțele de invazie in Ucraina, potrivit unui inalt oficial american din domeniul apararii, informeaza postul american CNN. Fii…

- Rusia a suferit pierderi ”semnificative” ale trupelor sale in Ucraina, ceea ce reprezinta ”o tragedie uriasa” pentru tara, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, joi, intr-un interviu pentru Sky News, relateaza CNN, potrivit news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Aproximativ doua-treimi din trupele ruse care au fost pozitionate in jurul orasului Kiev sunt in curs sa fie transferate in Belarus, dar ar putea reveni in Ucraina, afirma un oficial militar de la Washington citat de postul de televiziune Sky News, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai…

- Rusia a pierdut 17.700 de soldați in timpul invaziei, susțin oficialii din Ucraina, potrivit Sky News. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de…

- Un oficial ucrainean susține ca orașul Herson va fi recucerit sambata de armata Ucrainei, potrivit Sky News. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Ucraina și Rusia s-au angajat astazi intr-o noua runda de negocieri de pace, in contextul in care razboiul a intrat in cea de-a 26-a zi, relateaza Sky News. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (SOHR) a anuntat ca Rusia a recrutat peste 40.000 de sirieni pentru razboiul din Ucraina. Acestora li s-au pomis “un salariu si privilegii”, informeaza The Guardian. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Guvernele din Uniunea Europeana pregatesc o noua runda de interdicții de calatorie și inghețare de active pentru aproximativ 100 de ruși din cauza invaziei Moscovei in Ucraina, anunța Sky News. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…