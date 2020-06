Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 1 iunie 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: 26 persoane se afla in carantina instituționalizata; 1710 persoane sunt izolate la domiciliu; In județul Buzau au fost confirmate 198 de cazuri de infectare cu Coronavirus, 100 de persoane fiind declarate vindecate…

- Dupa o zi fara cazuri confirmate, autoritațile buzoiene din sanatate anunța detalii despre trei pacienți cu Covid-19, inregistrați in ultimele 24 de ore. „Astazi, 30 mai 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: 20 persoane se afla in carantina instituționalizata;…

- 11 Aprilie 2020 - De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 1.977 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 92 de persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentruacestea…

- Numarul de imbolnaviri cu cornavirus a ajuns sambata la 103 de cazuri, in Alba, cu 5 mai mult decat vineri, a raportat Grupul de Comunicare Strategica. Pana in prezent, la nivelul județului au fost inregistrate 4 decese. Potrivit directorului DSP Alba, Alexandru Sinea, la nivelul județului au fost…

- Numarul de imbolnaviri cu cornavirus a ajuns vineri la 98 de cazuri, in Alba Iulia, cu 8 mai mult decat joi, a raportat Grupul de Comunicare Strategica. La nivelul județului au fost inregistrate 4 decese. Potrivit directorului DSP Alba, Alexandru Sinea, la nivelul județului au fost realizate aproximativ…

- In județul Buzau se afla in carantina 67 de persoane, iar alte 2.248 sunt in izolare la domiciliu, fiind verificate cu regularitate de jandarmi, polițiști și reprezentanții Direcției de Sanatate Publica. Din pacate, in cursul zilei de azi au fost confirmate alte doua decese din Romania in cazul unor…

- Reprezentanții Direcției de Sanatate Publica (DSP) Alba au transmis joi precizari potrivit carora la nivelul județului in prezent sunt 18 persoane in carantina și 162 izolate la domiciliu. Miercuri seara, in Alba, 5 persoane se aflau in carantina și 113 izolați la domiciliu, numarul fiind in creștere.…